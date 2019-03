İstanbul Bakan Albayrak Belediyelerin İmkanlarını Teröre Destek Vermek Amacıyla Kullandılar

Kaynak: DHA

Bakan Albayrak: Belediyelerin imkanlarını teröre destek vermek amacıyla kullandılarİSTANBUL, ( DHA ) ' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak , Eyüpsultan'da esnafları ziyaret etti. Bakan Albayrak, geçmişte belediyelerin imkanlarını terör örgütlerine destek vermek amaçlı kullanan partiler ve başkanlar olduğunu ifade ederek, 'Beka seçimi' kelimesinin bu yüzden önemli olduğunu söyledi.31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir süre kalırken, AK Parti'nin önemli isimleri saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Eyüpsultan'da vatandaşlar ile buluştu ve ardından esnafları ziyaret ettiler.'HER YERDE VARIZ VE HER YERDE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'Burada ilk olarak söz alan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, uzun bir maratonun artık yerel seçimlerde son bölüme geldiklerini ifade ederek, 'Bundan sonraki 10 gün boyunca da uyumadan geçirmeliyiz. Herkesin gayretini istirham ediyorum. 31 Mart gecesi hep birlikte Eyüpsultan Camii'nde şükür namaz kılacağız. Dünya mazlumlarının liderinin daha dik daha güçlü yürüyebilmesi için 31 Mart akşamını güçlü geçirmemiz lazım' diye konuştu.Eyüpsultan'da farklı bir gün yaşadıklarını ifade eden Başkan Şenocak, 'Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile esnaflarımızı ziyaret etme adına da önemli bir gün. Burada bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum. 10 günümüz kaldı ve gece gündüz demeden çalışacağız. Girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmamak adına her yerde varız ve her yerde olmaya devam ediyoruz. Biz boş vaatlerle değil uygulamaya geçen vaatlerle siyasetimizi yönetmeye çalıştık. Gelmeden vaatlerini gerçekleştiren başkandan bahsediyoruz. Önümüzdeki 10 günü çok iyi geçirirsek 31 Mart akşamı Eyüpsultan'da Deniz Köken ile yola devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nde de Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz inşallah' açıklamalarında bulundu.'37 TANE VAATLERİN 35'İ YALAN OLMUŞ BİR SİYASİ PROFİLDEN BAHSEDİYORUZ'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Hizmet siyasetinde marka olmuş, Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye'de başkanlığı ile başlayan süreçte bugün yeni bir tarih var. Söz verdiği ölçüde söz verdiklerinin de arkasında durarak siyaset çizgisi izleyen AK Parti çok büyük başarılara imza attı. Bugün inşallah Eyüp'te 31 Mart'tan sonra Deniz Köken ile bir üst lige daha çıkaracak hizmetle inşallah yeni bir döneme daha başlayacağız. Şimdi sağda solda görüyorsunuz onu yapacağız, bunu yapacağız diyenler' Adaylardan birinin videosu geldi bana geçen gün. 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyor. Bu isim 2014'te de adaydı. Baktık ne vaat etmiş ve ne kadar yapmış? 37 tane vaatlerin 35'i yalan olmuş bir siyasi profilden bahsediyoruz. Hizmet siyasetinde marka olmuş bu siyasi hareket inşallah Eyüp'e İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek? dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 'Beka Seçimi' olarak yerel seçimi vurgulamasına parantez açan Bakan Albayrak, 'Özellikle bu yerel seçimlerin altını çiziyorlar. 'Bir belediye başkanı seçmenin bekayla ne alakası var" deyince, son yıllarda bu ülkede belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda devletin verdiği imkanları, bu finansmanı, ekipmanı terör örgütlerine, dağa, yakıp yıkmaya tahsis eden belediyeler oldu. O zaman belediye başkanı çok basit bir şey değil. Dikkatli olmak lazım seçerken? ifadelerini kullandı.(Tür: İstanbul)