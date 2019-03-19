İstanbul Bakan Koca Avcılar'da Poliklinik Açılışına Katıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Polikliniği'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca daha sonra inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu."SAĞLIKTA GELDİĞİMİZ NOKTAYI TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"Açılışta bir konuşma yapan Koca "Özellikle yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini her alanda vermek istiyoruz. Vatandaşın erişimini özellikle bu anlamda kolaylaştırmak istiyoruz. Sağlıkta dünyada geldiğimiz çıtayı biliyorsunuz. Yeni dönemde şehir hastanelerimizle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.Şehir hastanelerini kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak görülmemesi gerektiğine değinen Koca, "Bulunduğu noktada son hizmet veren, hastanın o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olan ve klinik araştırmalarıyla, eğitimiyle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacak. Bu güne kadar 9 tanesini açtık. Hastane yapılarımız her geçen gün sağlık turizminin de merkezi olacak." diye konuştu."BÖLGEDE HİZMET VEREN HASTANENİN YATAK KAPASİTESİ 420 YATAĞA ULAŞMIŞ OLACAK"Bakan Koca konuşmasına şöyle devam etti: "Hem ilacın, malzemenin, cihazın yerlileştirildiği bir dönem olarak görüyoruz. Avcılar'da inşaatı devam eden ek binamız var. Bu ek binayla birlikte toplam bölgede hizmet veren hastanenin yatak kapasitesi 420 yatağa ulaşmış olacak. 420 yatakla birlikte birçok müdahalenin yapıldığı, eğitim ve araştırma kimliğinin de olduğu bölgede bir sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak. Sağlık üssü olarak hizmet veren birçok nitelikli hizmetin yapılabiliyor olduğu hastaneyle birlikte burayla entegre olan bölgede sağlık kuruluşları yapmayı da hedefliyoruz. Hedeflediğimiz yerlerden bir tanesi de Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerimize 420 yataklı entegre olabilecek sağlık kuruluşunu yapmak üzere buradan şimdiden sözünü veriyorum. Özellikle yapılan ek binanın büyüklüğünü de biliyorsunuz. Var olan hastane 100 yataklı ilavesiyle 420 yatağa da çıkabilecek olan, kapalı alanı ek planı sadece 34 bin 120 metre kare olan, 13 bin 620 metre kare arsa üzerinde yapılan yoğun bakım sayısıyla da 19 yoğun bakımı olan, poliklinik yapısıyla 26 ilave ettiğimiz, depreme dayanıklı son derece modern bir yapı Avcılarımıza hizmet etmiş olacak."Koca, polikliniğin açılışının ardından, inşaat çalışmasına başlanılan hastane ek binasını inceledi.