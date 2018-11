İstanbul Bakan Soylu Otoyollarda Hız Sınırını 5 Kilometre Daha Arttırabiliriz

18 Kasım 2018 Pazar 15:59



Dünya Trafik Mağdurlarını anma günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik cezaların ve tedbirlerinin arttırılmasına yönelik yapılan eleştirilere karşı "Bu işi çözmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz buna hazırız" dedi. Soylu ayrıca, otoyollardaki hız sınırlamasıyla ilgili düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini vererek, "Otoyollarda 120 kilometre olan hız sınırına belki 5 kilometre daha ekleyerek 125'e çıkarabiliriz. 125 artı yüzde 10 ile birlikte bu sınırı 137.5'a taşıyabiliriz" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Pavel Ursu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan , Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl , sanatçı Orhan Gencebay , spor yorumcusu Rıdvan Dilmen , trafik mağdurları ve çok sayıda davetli katıldı.Programda konuşan Soylu sözlerine organ bağışı beklerken hayatını kaybeden 20 yaşındaki Gizem Kılıç'ın hikayesi ile başladı. Kılıç'ın 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrasında ince bağırsak nakli beklediğini ancak gerekli bağış bulunamadığı için hayatını kaybettiğini anlatan Soylu, "Mesele aslında bir trafik kazasıydı. Vefatı belki de trafik kazası istatistiklerine girecek girmeyecek. Belki o kazayı o zaman ana haberlerde duymuş olabiliriz. Belki yaralı kurtulduğunu duyunca şükür olsun demişizdir. Belki haber bile olmamıştır. Ama kaza sonlanmamış ve devam etmiş. Aslında hiçbir kaza enkazı kaldırılsa dahi hayatını kaybedenler defnedilse, yararılar hastaneye kaldırılsa dahi bitmez. Dramları ile travmaları ile bizi kemirmeye devam eder" diye konuştu."KURALLAR KOYARIZ ANCAK ARACINIZDAKİ FRENE VEYA GAZA MÜDAHALE EDEMEYİZ"Bakanlık olarak terörle, uyuşturucu tacirleriyle, asayiş olaylarıyla, trafikle ayrı ayrı mücadele ettiklerini söyleyen Soylu, "Trafik konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Diğer mücadelelerde suçluyu buluyoruz. Ama trafik farklı. Bizim gibi olan vatandaşları tedbirli olmaları için uyarıyoruz. Biz kuralları koyarız, cezalar veririz ama arabanın içindeki frene veya gaza basamayız veya araçlardaki cep telefonlarını toplayamayız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Yol kontrolü denetimler cezalar, kanunlar, trafik alt yapısı hepsi bizim sorumluluğumuz. Görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğizö ifadelerinde bulundu."ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANAN, UYUŞTURU KULLANAN TAKSİ ŞÖFORLERİ VAR"10 ilde yaptıkları taksi denetimlerinde uyuşturucu kullanan, alkollü olarak araç kullanırken yakalanan şoförler olduğuna dikkat çeken Soylu, "400'ün üzerinde emniyet kemeri kullanmayan var. Araçta sigara içen, yüksek sesle müzik dinleyenler var" dedi.Sadece terörün değil trafik terörünün de fitnecileri olduğunu ifade eden Soylu, "Son günlerde bir WhatsApp masajı dolaşıyor deniyor ki ' Hükümet sürekli ceza kesiyor yıl sonuna kadar bunu kesecekler, yıl sonunda seçim var diye cezaları yazmayacaklar'. Seçim her zaman var. Ama insan canını trafikte tedbirli olarak uygulamak her zaman yok. Allah bunun hesabını bize sorarö dedi.Bu yılın ilk 10 ayında ölümlü trafik kaza oranlarının yüzde 5.5'e düştüğünü dile getiren Soylu, "Bu işi rutin davranışla çözemeyiz. Eğer bir bakan bayramın birinci ikinci üçüncü dördüncü gününü bu meselelerin çözümüne adamıyorsa, bu iş çözülmez. Birinci günü terörlü mücadele eden arkadaşların yanında olacağız, diğer günler bazen bir helikopterde, bazen bir trafik polisi aracında olacağız. Eğer uyarmazsak nasıl olsa yılda 7 bin 500 kişi ölüyor anlayışı içinde olursak, bize emanet edilen bir şeye doğru davranmamış oluruz" dedi."YILDA 7 BİN 500 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİR KONUYA SADECE CEZA MAKBUZLARI ÜZERİNDEN BAKAMAYIZ"Trafik cezalarının arttırılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Soylu, "Bu cezalar hata yapana veriliyor. Emniyet kemeri takılmıyorsa o zaman denetlemeyelim. Bir iddiayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bayramda Türkiye'nin her tarafını dolaştık. Yollarda her tarafta trafik polisleri vardı. Zaman zaman trafik ekiplerimizin başına gelir. Sürücüyü çevirirler yaptığı hatayı izah için. Sürücü 'Yaz cezamı gideyim' der. Hatalı olduğunu kabul etmez. Hatalı olduğun bilse bile bunu duymayı gururuna yediremez. Bizim amacımız sadece makbuz doldurup tahsilatı yapma değil, o kişiye 'ben yanlış yaptım' duygusunu verebilmektir. Buna korkutmak deniyorsa öyle olsun. Tepki mi alırız ona da razıyız. Bu işi çözmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz buna hazırız. Terörle mücadele ediyoruz. Bugün Kato 'da Gabar'da Pülümür 'de neler olduğunu biliyorum. Ama terörle mücadelede verdiğimiz şehidimizin gazimizin onlarca katın bir yılda burada veriyoruz. Yılda 7 bin 500 kişinin öldüğü 303 bin kişinin yaralandığı bir konuya sadece ceza makbuzları üzerinden bakamayız" diye konuştu. Otoyolda kazaların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara da değinen Soylu, 81 ilde bin 892 kaza kara noktası tespit edildiğini ve buralarda alınan tedbirler sayesinde can kayıplarının yüzde 55 azaldığını kaydetti. Başlattıkları maket trafik polisi uygulamasından söz eden Soylu Türkiye'nin çeşitli yerlerine 582 maket trafik polisi koyduklarını ve bunlar sayesinde kaza oranlarında yüzde 17.5 oranında azalma olduğunu belirtti."HIZ SINIRINI BELKİ 5 KİLOMETRE DAHA ARTIRABİLİRİZ"Otoyollarda hız sınırını artırabileceklerinin sinyallerini de veren Soylu, " Bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyollarda maksimim hız 132 kilometre. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki kilometreyi bir 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Yani 125 kilometre. 125 artı yüzde 10 ile 137.5 kilometre bandına taşımaya çalışacağızö dedi.Trafikte şikayet edilen konulardan biri olan çakarlı arabalarla ilgili de açıklamada bulunan Soylu, "Türkiye genelinde 24 bin çakarlı araç vardı. Bunların sayısını Türkiye genelinde 4 bin 500'e düşürdük.İlk zamanlar büyük tepkiler aldık ama yavaş yavaş alıştık" dedi.