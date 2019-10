İstanbul bakan yardımcısı turagay: türkiye'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadın

Bakan Yardımcısı Turagay: Türkiye 'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadınİSTANBUL, (DHA) - Kadının yapısal reformlar yoluyla ekonomik olarak güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaları tartışmak amacıyla düzenlenen sempozyuma katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kadının ekonomik hayata katılmasını artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadın, bu sayıları artırmalıyız. Kadınlar, ekonomik ve sosyal hayata katılırsa verimlilik artacaktır" dedi.İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) ve Ortadoğu Kadın Hukukçular Grubu iş birliğiyle uluslararası 'Yapısal Reformlar Yoluyla Kadının Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi' sempozyumu düzenledi. Üniversitenin Şirinevler Yerleşkesi'nde yapılan sempozyuma Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Cezayir, Fas, Abu Dabi, Irak gibi MENA ülkelerinden de 20 temsilci ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Sempozyumda, kadının ülke ekonomisindeki rolü masaya yatırılarak, iş hayatında daha fazla yer alması için yapılması gerekenler konuşuldu. Ayrıca, Türkiye'de kadın çalışan sayısının az olduğu fikri çerçevesinde bu sayıyı artırmak için hukuk yoluyla atılması gereken adımlar tartışıldı."KADIN, İŞ HAYATINDA OLURSA VERİMLİLİK ARTAR"Sempozyuma katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kadının, ekonomik hayata katılmasını artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kadının ekonomik hayata katılması, bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması açısından da çok büyük önem taşıyor. Türkiye'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadın. Bu sayıları artırmalıyız. Kadınlar, ekonomik ve sosyal hayata katılırsa verimlilik artacaktır. Gelişmişlik düzeyinde daha da ileriye gitmemiz için kadınları ekonomik hayata dahil etmeliyiz" dedi.GİRİŞİMCİ KADINLARA BAKANLIKTAN DESTEKTürkiye'de kadının işveren olduğu şirketlerin toplam şirketler içerisindeki payının yüzde 8,7 olduğunu söyleyen Turagay, "Kadının o kadar yaratıcılık ve girişimcilik özelliği olmasına rağmen maalesef mevcut sistemde kendilerini ön plana çıkaramıyorlar. Bakanımız Ruhsar Pekcan öncülüğünde, İhracat Genel Müdürlüğü içerisinde Kadın ve Genç Girişimci Daire Başkanlığı kurduk. Burada kadınlarımızın yaratıcılıklarını, girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kadınlarımızın ihracata açılmasını istiyoruz, bununla ilgili eğitimler düzenliyoruz. Eximbank kanalıyla da kadın girişimcilere uygun faizle kredi imkanı sağlıyoruz" diye konuştu."TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜDÜR, TEHDİTLERE BOYUN EĞMEZ"ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı 'Sınırları aşması halinde Türkiye ekonomisini yok edeceğiz' açıklamasını da değerlendiren Turagay, "Türkiye, gerek ekonomisiyle gerek siyasi gücüyle çok kuvvetli bir ülkedir. Böyle tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir" dedi."YUMUŞAK KARNIMIZ YOK"Enflasyonun tek hanelere indiğini hatırlatan Turagay, "Geçen yıl yaşadığımız büyük ataklardan sonra Yeni Ekonomi Programı'yla çok önemli yapısal tedbirler alındı. Enflasyon, yüzde 9'lara düştü; tek haneli rakamlara indirdik. Faiz oranları yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye düştü. Bunlar, Türkiye'deki yapısal sürecin kendini yenilediğinin ve hükümetimizin kararlılıkla ekonomiyi dengeleme noktasına getirdiğinin göstergesidir. Yumuşak karnımız yok. Türkiye, gerek ekonomisiyle gerek siyasi gücüyle çok kuvvetli bir ülkedir. Böyle tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir. Bu açıklamaları 'iç politikaya dönük düzenlemeler' diye düşünüyorum. Türkiye, her zaman güçlü olmaya devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı, bölgenin güvenliği, huzuru ve terörle mücadele açısından büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.GÜNVER: KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN TÜM KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETTİKÜniversitedeki insan kaynağının yüzde 56'sının kadınlardan oluştuğunu söyleyen İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise üniversitedeki kız öğrencilerin oranının yüzde 44,7 olduğunu hatırlattı. Günver, "Kültür olarak bizim felsefemiz cinsiyetler arası eşitliktir. Kadının güçlendirilmesi başlığında, İstanbul Kültür Üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk misyonu dahilinde tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kız öğrencilerimizin akademik eğitimlerden bağımsız olarak girişimcilik ve liderlik yönlerini besleyecek ve güçlendirecek eğitimleri de yıl içinde vermeye devam ediyoruz. Geliştirilen çözüm önerilerinin sürdürülebilmesi ancak hukuk güvencesinde mümkündür" dedi.PROF. DR. ÖZTÜRK: SEMPOZYUM, REFORMLARA İVME KAZANDIRACAK2010 yılında yapılan anayasa reformunu ete, kemiğe büründürmeyi amaçladıklarını söyleyen İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk de, "2010 yılında kadına karşı pozitif ayrımcılığı anayasada ilke haline getirdik. Bunun altının doldurulması lazım. Bazı eksiklerimiz var. Önemli olan bu eksiklikleri görmek, bugüne kadar yapılanları sunmak. Önümüzdeki süreçte de bu alanda yapılacak çalışmaları belirlemek için bu sempozyumu düzenledik. Türkiye'de kadınların ekonomiye katkısı çok cüzi, beklenen düzeyde değil. Geçmişten günümüze ciddi bir reform çalışması yapılmış fakat hala ideal noktada değiliz. Sayın Turagay'ın konuşmasından ben siyasi iradenin, kadının ekonomik hayata katılması için bazı reformları yapma aşamasında olduğunu anladım. İşte, bizim yaptığımız bu sempozyumlar da gerekçe olacak, reformlara ivme kazandıracaktır" diye konuştu.