28 Şubat 2019, 14:50
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Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı

Bakırköy Adliyesine baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Adliye binası girişinde, "Adaletimle geldim" diye bağıran kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesine baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.

"BİR PİŞMANLIK GÖRMÜYORUM"

Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi. Güç hakkında, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" işlem yapıldığı öğrenildi. Güç'ün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Polis, DHA, İstanbul, Bakırköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
PALAVRA: bu ülkede adalet hiç olmadı ki
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ODUN: Teşke hapishane Norveç gibi olsa internet. Son model hapishane
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: suçlunun sermayesi yalan laf cambazlığı kanunları kenardan esneterek dolanan meslek erbabını parayla savunmacı tutup işi sıyırırsa suçsuz garipte laf konuşmayı bilmediğinden suçlu yapılırsa benim baltam bile adaletli keser demek istemiştir
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SUİLO: ASLANIM ADALET SENINLE OLSUN ICERDE ZATEN KIMSEYE FAYDASIYOK
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TUNÇ06: AHA DA ADALET DİYOR VAY SERSERİ VAY TIKIN DA İÇERİ AKLI BAŞINA GELSİN...
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