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İstanbul-bakırköy'de akılalmaz kaza (2)

ÜSTGEÇİDE ÇARPAN KAMYONDAKİ VİNÇ PARÇASI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

11.10.2019 16:19İstanbul-bakırköy'de akılalmaz kaza (2)

ÜSTGEÇİDE ÇARPAN KAMYONDAKİ VİNÇ PARÇASI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------Olay yerinden görüntüler



Bakırköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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