Haberler » Yaşam » İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi - Haberler

İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi

İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi İstanbul Balıkesirliler Derneği 4. Olağan genel kurulunu Üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı.

07.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:15 İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi
Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi İstanbul Balıkesirliler Derneği 4. Olağan genel kurulunu Üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Tek listenin çıktığı Kongre sonucu Şenol Dinkçi Başkan seçildi.

İstanbul Balıkesirliler Derneği 4. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İstanbul'da Gönenli Çiftliğinde yapılan genel kurulunda mevcut başkan Can aday olmadı. Tek listenin çıktığı genel kurulda Şenol Dinkçi başkanlığındaki yeni yönetim delegelerin oybirliği ile seçildi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında tek listenin çıktığı Kongre sonucu Dinkçi Başkan seçildi.

Şenol Dinkçi'in yönetim kurulu listesi Şenol Dinkçi, Adem Aydın, Fuat Buğra İdrisoğlu, Halime Albayrak Akdeveci, İsmail Taka, Hilmi Tezcan, İsmail Çobanoğlu, İsmail Koçak, Mustafa Yıldırım, Mücahit Kaymakçı, Nevzat Fidanoğlu ve Selim Ateş'den oluştu. - BALIKESİR

İstanbul, Selim, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

09:17   Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelileri serbest bırakıldı - Haberler
09:15   (Özel) E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu - Haberler
09:10   İstanbul Balıkesirliler Derneğinde Dinkçi dönemi - Haberler
09:10   Sincan'da kar yağışı ağaç devirdi - Haberler
09:09   Adana'da FETÖ operasyonu - Haberler
09:08   Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti - Haberler
08:52   Çin'in Bağdat Büyükelçisi, ABD'ye karşı İran-Irak bloğuna destek verileceğini duyurdu - Haberler
08:36   Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Yüz binler Kirman'a akın etti - Haberler
07:46   ABD Savunma Bakanı, Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu - Haberler
07:32   Ruhani, 52 noktanın vurulacağını söyleyen Trump'a cevap verdi: 290'ı unutma - Haberler
7.01.2020 09:27:26