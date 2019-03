İstanbul Balkon Sepetleri Başkan Adayı İçin İndi

Kaynak: DHA

Balkon sepetleri başkan adayı için indiİSTANBUL, (DHA) - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına mahalle ziyaretleriyle devam etti. AK Parti Başkan Adayı Arısoy, selamladığı vatandaşların balkondan sarkıttıkları sepetlerle karanfil bıraktı.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, seçim çalışmalarına Merkezefendi Mahallesi'nde vatandaşlara karanfil dağıtarak başladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arısoy, balkondan sepet sarkıtan her vatandaşın sepetine karanfil ve atkı koydu.'BÜYÜK İLGİ VAR'Seçim çalışmalarına sokakları dolaşarak devam eden Arısoy, 'Biz her seçimde mutlaka bütün sokaklara girer hemşerilerimizi selamlarız. Her zaman olduğu gibi AK Partimize, Cumhur İttifakımıza ve Cumhurbaşkanımıza büyük ilgi var. Bizde hemşerilerinizle birlikte 31 Mart gecesi büyük bir zafere imza atmak istiyoruz' dedi.ZEYTİNBURNU'NA 21 YENİ OKULProjeler hakkında da bilgi veren Arısoy, 'Kariyer merkezi projesi geliştirdik. Kariyer merkezimize sadece Zeytinburnu'ndaki vatandaşlarımız başvuracak ve biz buradaki hemşerilerimiz adına iş arayacağız. Buradaki işletmelerle ve işverenlerle Zeytinburnu'nda iş arayanları bir araya getireceğiz. Zeytinburnu'ndaki okulların temizliğini önümüzdeki dönemde üzerimize alacağız. Velilerimizi ve okul aile birliklerini her ay aidat toplamaktan kurtaracağız ve okullarımızı daha hijyenik bir hale getireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte Zeytinburnu'muzu tekli eğitime geçirmek için 21 yeni okul projemiz var' diye konuştu.