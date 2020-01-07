İstanbul barajları doluluk oranları? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri

İstanbul'un su rezervlerinin ülke gündeminin üst sırlarında olması hem İstanbulluları hem de tüm vatandaşların İstanbul barajları hakkında sorular sormasına neden oldu. Vatandaşların en çok merak edilen İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu, İstanbul barajlarında ne kadar su var ve İstanbul barajları isimleri gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İSTANBUL BARAJLARININ SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%)



İSTANBUL BARAJLARININ SON BİR YILDAKİ AY SONLARI İTİBARİYLE ORTALAMA DOLULUK ORANLARI (%)

07 OCAK 2020 TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (%)

İSTANBUL BARAJLARININ 07 OCAK 2020 TARİHLİ DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (%)

07 OCAK 2020 TARİHLİ İSTANBUL BARAJLARININ TOPLAM SU MİKTARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (Milyon m3)

İSTANBUL BARAJLARININ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI (Milyon m3)

İSTANBUL BARAJLARININ YAĞIŞLARLA GELEN SU MİKTARLARI (m3)

İSTANBUL'UN OCAK - EYLÜL AYLARINDA ALDIĞI 10 AYLIK YAĞIŞLAR (mm)





İSTANBUL BARAJLARI İSİMLERİ

Ömerli Barajı

Pabuçdere Barajı

Sazlıdere Barajı

B.Çekmece Barajı

Alibey Barajı

Terkos Barajı

Kazandere Barajı

Elmalı Barajı

Darlık Barajı

Istrancalar Barajı