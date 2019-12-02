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İstanbul Barajlarında alarm

Barajlar son 10 yılın düşük seviyesini gördü.

02.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:41
Barajlar son 10 yılın düşük seviyesini gördü. 'da alarm verildi. Megakent kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor.
Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. Bir televizyon kanalına katılan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını açıkladı. Mermutlu İstanbul'un 310 milyon metreküp suyu olduğunu belirtip, tasarruf çağrısı yaptı.
Dünkü yağışlardan 2 milyon metreküp civarında su alındığını belirten İSKİ Genel Müdürü "su bitmiyor, İstanbullular rahat olabilir" dedi.
(İHA)
İstanbul Barajlarında alarm

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA


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