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İstanbul barajlarında doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde

İSTANBUL'da barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde.

26.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:28İstanbul barajlarında doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde

İSTANBUL'da barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde.

Beklenen yağışın gelmemesiyle 'da barajların doluluk oranı yüzde 36,15'e kadar düştü. Kazandere barajında doluluk yüzde 3,11'e kadar düşerken İstanbul'da doluluk oranı en fazla baraj ise yüzde 62,98 ile Barajı.

Son 10 yılın aynı dönemine bakıldığında en düşük seviye 2016 yılında yüzde 34,30 olmuştu. Bugün itibariyle 2019 yılı barajların doluluk oranında son 10 yılın en düşük ikinci yılı oldu.

Doluluk oranında yüzde 32.76'ya gerilediği Alibeyköy barajında geçtiğimiz hafta çekilen görüntülerde balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaştığı ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri olduğu görülmüştü.



İstanbul, Elmalı, Güncel

Kaynak: DHA

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