İSTANBUL- BARİYERE OK GİBİ SAPLANAN ARAÇTAN SAĞ KURTULDULAR

Haber-kamera Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHA Ümraniye TEM
bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan
Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir
sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu
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