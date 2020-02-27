İstanbul Barosu'ndan Atakan hakkındaki skandal paylaşımlara suç duyurusu

İstanbul Barosu, internette fenomen olan Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımlarda bulunan Erkan Naldemirci hakkında "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırması istemiyle suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Barosu, 10 yaşındaki Atakan Kayalar için sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulunan Erkan Naldemirci hakkında suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri avukat Fırat Çiçek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, "Son günlerde gündeme gelen Atalar Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır" dedi.



"Paylaşımlar, çocuk istismarına teşvik edici"



Dilekçede, Erkan Naldemirci isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların çocuk istismarına teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Avukat Çiçek, Erkan Naldemirci'nin "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı



Öte yandan, internette fenomen olan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Erkan Naldemirci hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve suçlamaları kabul eden şüpheli Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA