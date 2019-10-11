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İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Barosu, kendi avukatlık deneyimi üzerine sosyal medya hesabından reklam içerikli videolu paylaşım yapması nedeniyle gündeme gelen avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında soruşturma başlattı.

11.10.2019 22:13

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Yönetim Kurulu, avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın konuyla ilgili savunmasını aldıktan sonra Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verecek. Avukat Kaçmaz'a ceza verilip verilmeyeceğine Disiplin Kurulu karar verecek. Sosyal medyada tepki çeken video "avukatlık meslek ilkeleriyle uyuşmadığı" gerekçesiyle eleştirilmişti. Avukatın reklam yaptığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları İstanbul Barosu'na da Twitter'da şikayette bulundu.

AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI VAR

Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre, avukatların reklam yasağı bulunuyor. Yasak kapsamı ise Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "reklam yasağı yönetmeliğiyle" belirleniyor. Avukatın paylaşım yaptığı videoda ise adliyeye gelişi, mahkeme koridorlarına çalışması, duruşma sonrası yaptığı konuşması ve lüks aracıyla adliyeden ayrılışı yer alıyor.

BARO BAŞKANI "GEREĞİ YAPILDI" DEDİ

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu şikayetler üzerine attığı tweet'te, "Yönetim kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor" dedi.

İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Barosu, Güncel

Kaynak: DHA

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