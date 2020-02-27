İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu

Okuduğu kitaplar ve bahsettiği konular sebebiyle Türkiye gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medyada çok sayıda tehdit ve hakaret içerikli paylaşım yapılmıştı. İstanbul Barosu harekete geçti ve bu paylaşımları yapanlara suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına avukat Fırat Çiçek, Atakan Kayalar'a yönelik "istismar, tehdit, hakaret" içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Çiçek, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetinde şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi genel sekreteriyim. Son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Erkan Naldemirci isimli şahıs Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar çocuk istismarına teşvik edici ve suçu övme niteliğindedir. Gerekli araştırma ve incelemenin yapılması amacıyla durum savcılığa bildirilmektedir. Sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ederiz."

Dilekçede, 10 yaşındaki Atakan Kayalar için sosyal medya hesaplarından 'Tecavüz edilmeli' diyen Erkan Naldemirci'nin de ismine yer verilerek soruşturma aşamasında benzer paylaşımlarda bulunanların dosyaya eklenmesi de istendi.

NALDEMİRCİ SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'de kısa sürede fenomen haline gelen Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Erkan Naldemirci, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Naldemirci, haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci'nin, Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımın ardından üniversitedeki görevine son verilmişti.