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İSTANBUL 'Başakgiller' çocukları sevindirdi

'Başakgiller' çocukları sevindirdiİSTANBUL, (DHA) - Sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları 'Başakgiller' bu hafta sonu da sokaktaydı.

09.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:54
'Başakgiller' çocukları sevindirdi
İSTANBUL, (DHA) - Sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları 'Başakgiller' bu hafta sonu da sokaktaydı. Güvercintepe Mahallesi'ni baştan başa gezen 'Başakgiller', şarkıları ve danslarıyla balkonlara ve pencerelere çıkan çocukları sevindirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara riayet ediyor. Başakşehir Belediyesi, bahar havasına rağmen evlerinde kalarak sorumluluğunu yerine getiren aileler için geri dönüşüm maskotları 'Başakgiller' ile her mahallede etkinlikler düzenliyor. İlçenin geri dönüşüm yıldızları Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri bu kez Güvercintepe Mahallesi'ne gitti. Araç üzerinde özel şarkılarını çalarak dans eden Başakgiller'e, çocuklar balkonlar ve pencerelerden alkışlarla eşlik etti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL İLGİ
Başakgiller, bazen araç üzerinde bazen de araçtan inerek Güvercintepe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinden bir kadın sağlık çalışanı, görev yaptığı hastaneye giderken gördüğü 'Başakgiller'le fotoğraf çektirmek istedi. Salgın sürecinin kahramanlarından biri olan sağlık çalışanını 'Başakgiller' kırmadı. Onunla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak birçok fotoğraf çektirdi. Mahalledeki bazı evlerin pencerelerinde yazılı 'Biz çocuklar için evde kalın' ve 'Güzel günler gelecek elbet' mesajları dikkat çekti. İSTANBUL ’Başakgiller’ çocukları sevindirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Koronavirüs, Araç, DHA, Güncel, Haber

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