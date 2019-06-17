17.06.2019 15:27
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHABaşakşehir'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Başakşehir'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.
Olay, 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşi Derya Yörükoğlu'nu öldüren Naci Yörükoğlu durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kadın ve eşini bıçakladıktan sonra ilaçla intihara kalkışan Naci Yörükoğlu için hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Derya Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, intihara teşebbüs eden Naci Yörükoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Polisin olayın meydana geldiği dairede incelemeleri devam ediyor.İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Kaynak: DHA
DHA, Yörükoğlu, Başakşehir, Güncel

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