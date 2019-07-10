10.07.2019 14:09
Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE KAPKAÇÇILARA KISKAÇ

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR İSTANBUL DHABaşakşehir'de bir kadının çantasını çalan kapkaççılar araçla kaçmak isterken vatandaşların sıkıştırması sonucu otomobilden inerek yaya olarak uzaklaştı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA
Başakşehir'de bir kadının çantasını çalan kapkaççılar araçla kaçmak isterken vatandaşların sıkıştırması sonucu otomobilden inerek yaya olarak uzaklaştı.

KAÇMAMALARI İÇİN ÇEVREDEKİLER SEFERLER OLDU
Olay Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda saat 13.00 civarında meydana geldi. Serap Dökmeci bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada Dökmeci'nin yanına yaklaşan araçtan inen bir kişi, kadının kolundaki çantayı aldı. Araçla kaçmaya çalışan kapkaççılar iki araç arasında sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İki araç arasında sıkışan kapkaççıların kaçamaması için çevredekiler seferber oldu. Kapkaççıların aracının önüne taşlar konuldu. Silahlı olduğu belirtilen kapkaççılar, kaçamayacaklarını anlayınca camını kırdıkları araçtan inerek hızla yaya olarak uzaklaştı. O sırada yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAHI BANA DOĞRULTUNCA BEN ARKAYA GEÇTİM"
Olayda mağdur olan Serap Dökmeci, "Ben bankadan girdim. Parayı yatırdıktan sonra çıkıyordum. Çanta kolumda arabaya bindim, çantayı kolumdan bırakmadan kapıyı kilitlemeye çalıştım. Bir adam kolumdan çantayı çekmeye başladı Hemen arkasından koştum. Buradaki araca bindi. Otomobile tutunmaya çalıştım. Üç kişilerdi. Otomobil iki aracın arasına sıkıştı. Silahları vardı, aracın camını kırdılar. Silahı bana doğrultunca ben arkaya geçtim. Camı patlatarak kaçtılar" dedi

Görüntü Dökümü:
--------
CEP TELEFONU KAMERASI
-Kapkaççıların sıkışan aracı
-Çevredekilerin engel olmaya çalışması
-Aracın önüne taş koyanlar
-Kapkaççıların camı kırıp kaçması
-Kaçan kapkaççılar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-Kadın ile röp.
-Görgü tanığı ile röp
-Detaylar



Kaynak: DHA
Başakşehir, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:40   ATO Başkanı Baran, Başkan Yavaş ve siyasi partilerin belediye meclisi başkan vekillerini ziyaret...
14:40   25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:40   Şanlıurfa'da drone ile yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama
14:40   İran heyeti Hakkari'de
14:39   Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, Mütevelli'deki çalışmaları inceledi
14:39   Yüksekova'da dağ keçisi sürüsü görüntülendi
14:38   Hasar gören üstgeçitte onarım çalışması