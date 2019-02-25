25 Şubat 2019, 17:01
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İstanbul Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü

İstanbul (havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)Haber-Kamera: Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ersan SAN - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

İstanbul (havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ersan SAN - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA