İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE YÖN TABELASINA ÇARPAN VİDANJÖR YAN YATTI: 1 YARALI

Başakşehir Atatürk Bulvarı üzerinde kavşağı karıştıran vidanjör sürücüsü refüje aşarak yön tabelasına çarptı.

14.05.2020 01:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 02:01
Başakşehir Atatürk Bulvarı üzerinde kavşağı karıştıran vidanjör sürücüsü refüje aşarak yön tabelasına çarptı. Yan yatan vidanjörün sürücüsü yaralandı
Kaza, saat 00.30 sıralarında İkitelli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Celil Nişanöz'ün kullandığı 34 DT 0860 plakalı vidanjör, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, Kayaşehir- Başakşehir 4. Etap kavşağına geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çarpan vidanjör ardından yön levhalarının direğine çarptıktan sonra yan devrildi.
SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE VE VATANDAŞLAR KURTARDI
Devrilen vidanjörde sıkışan Nişanöz'e ilk müdahale olay yerinin yakınında bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Nişanöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Kazanın ardından olay yerine gelen ve Nişanöz'ün yardımına koşan vatandaşlar yaşananları anlattı. Sürücünün durumunun iyi olduğunu söyleyen görgü tanığı, "Olay olduktan bir dakika sonra biz buraya geldik. Araçta tek şoför vardı. Herhangi bir şeyi yoktu. Ağır yaralı değildi. Vücudu tamamen yerindeydi. Bir sıkıntı yoktu. Sadece kolu ile kafasında bir yara vardı. Olaydan sonra geldik. Bizden yardım istediler. Bizden önce gelen bir bayan arkadaş vardı. Bizde geldik buraya beraberce çıkardık. Daha doğrusu şoka girdiğinden dolayı, tam olarak da kendinde değildi. Kendisi bir an önce çıkmaya çalıştı" dedi.
ÖNCE SETE SONRA DİREĞE VURDU
Bir diğer görgü tanığı ise, "Önce sete vurdu. Setten kurtarınca sonra direğe çarptı. Direğe çarptığı gibi devrildi. Arabanın içinde tek kişi vardı. Sağlık durumu iyiydi. Sadece biraz bilinç kaybı vardı" diye konuştu. İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR’DE YÖN TABELASINA ÇARPAN VİDANJÖR YAN YATTI: 1 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Başakşehir, Kayaşehir, Güncel, Haber

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