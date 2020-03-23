İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
23.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:44
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, eşi Sayın Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Abdurrahim Albayrak ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, eşi Sayın Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Abdurrahim Albayrak ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Medipol Başakşehir Fk, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Twitter, Spor