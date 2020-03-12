Menü
Haberler ›› Spor ››İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu - Spor

İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

12.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:55
İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir , sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag 'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba

KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk


Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, İstanbul, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Spor
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı