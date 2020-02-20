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İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak.

20.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:48İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında , deplasmanda 'in Sporting takımına konuk olacak.

TSİ 20.55'te başlayacak ve Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

SPORTING:  Maximiano, Ristovski, Wendel, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR:  Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli



Başakşehir, Portekiz, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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