İstanbul- Başka Ülkelerde Balıkçılık İçin Afrika Açılımı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:15

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türkiye 'deki gemi motor ve teknoloji gücünün her geçen gün arttığını, balıkçı gemilerinin başta Afrika olmak üzere başka ülkelere balıkçılık yapmak için gitmeleri konusunda çalışma sürdürdüklerini söyledi.Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen çalıştayda 'Uluslararası Sularda Balıkçılık ve Uygulamalar' konusunda bilgi verdi. Er, Türk balıkçı gemilerinin Gürcistan 'da avlanmasına 1 Ocak'tan itibaren izin verdiklerini hatırlatarak, 'Gümrük Kanunu'nun 171'inci maddesine göre balıkçı teknelerimiz Gürcistan'daki şirketlerle anlaşıyor ve bu anlaşma kapsamında bize müracaat ediyorlar. İnceleme sonunda uygun görülenlere biz izin veriyoruzö dedi.BALIKÇILIKTA AFRİKA AÇILIMIAvcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türk balıkçıların son 3 yıl içerisinde Moritanya 'da filo oluşturduklarını, bunun yanı sıra Türk girişimcilerin balık unu fabrikaları kurduğunu anlatırken, şöyle dedi'İki ülke arasında komite oluşturuldu. Oradaki balıkçıların bazı sıkıntıları var. Bu anlaşma ile balıkçılarımızın can, mal ve parasal anlamda da güvenliğini sağlıyoruz. Orada elde ettikleri gelirin ülkemize girişi anlaşma olmadan gayrı resmi yollarla hallediliyordu. Artık iki ülkenin merkez bankaları vasıtasıyla bu parasal akışlar sağlanacak. Orada bir zone (Bölge) problemimiz var. 40 metrenin üzerindeki Türk gemiler 4'üncü zone de avlanıyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek.Daire Başkanı Er, Türkiye'nin geçen yıl ayrıca Fildişi Sahili , Gambila Cumhuriyeti, Gine ve Kongo Cumhuriyeti ile balıkçılık alanında mutabakat zaptı imzaladığını, bu ülkelerde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılacağını bildirdi. Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, 'Kongo, Mauritius ve Madagaskar Adası'na bizzat ben gittim. Şu anda iki ülke arasında hemen hemen anlaşma metinlerimiz hazır. İnşallah balıkçılarımızı da oralarda görmek istiyoruz. Nijerya ile de balıkçılık yapılması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Son 3 yıldır Afrika açılımı konusuna çok düşünüyoruz. Balıkçılarımız ile birlikte şunun bilincindeyiz; artık gemilerimiz denizlerimizi kaldırmıyor. 2002'den bu yana gemilerimize boy uzatma izni yani ruhsat vermiyoruz. Ama gün geçtikçe motor ve teknoloji geliştikçe teknoloji gücümüz artıyor. Sonuç olarak da balıkçı gemilerimizin Afrika'ya veya başka ülkelere balıkçılık yapmak için gitmeleri konusunda bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.MORİTANYA'DA 52 TÜRK TEKNESİNDE 1000 BALIKÇITÜDAV, kısa süre önce yayımladığı raporda, 2015 yılında Moritanya'da 52 tekne ile 1000 kadar Türk'ün balık avladığını, bu ülkedeki Türk sermayesinin 200 milyon doları bulduğunu hatırlatmış, batı Afrika kıyısındaki ve diğer kıyı ülkeleriyle ikili işbirliğinin bir an önce imzalanmasını önermişti.Değişik akıntılar nedeniyle verimli balıkçılık kaynaklarına sahip Moritanya'da ağırlıklı olarak gırgır teknelerinden oluşan Türk balıkçı filosunun trol teknelerine de sahip olduğu belirtilen raporda, 1000 kadar Türk balıkçının bu teknelerde çalışırken, aynı sayıda Moritanyalı balıkçının aynı teknelerde çalıştığı hatırlatılmıştı. Rapora göre, Moritanya'daki Türkler'in 200 milyon dolarlık 4 balık unu ve balık yağı fabrikası da bulunurken, En çok hamsi, sardalya, tirsi ve diğer göçmen balıklar avlanan Moritanya'da yıllık 1 milyon 500 bin ton balık miktarıyla büyük bir rezerve sahip. Zengin balık yataklarını avlayamayan Moritanya, diğer ülkelere para karşılığında kota satarak balık avlama izni veriyor. Bu kotayı başta Çin ve Avrupa birliği ülkeleri alarak avcılığı sürdürüyor. Türkler ise en son bu ülkede avcılık yapanlar arasında bulunuyor.GÜRCİSTAN İZNİGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gürcistan Hükümeti ile varılan anlaşma uyarınca bu yıl 1 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında 20 Türk balıkçısına ve bunlara ait 37 nakil teknesine komşu ülkede ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit avlama izni verilmişti.