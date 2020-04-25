Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL Başkan Öztekin : 'Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz?

Başkan Öztekin : 'Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz'Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? DÜNYAYI etkisi altına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor.

25.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:48
Başkan Öztekin : 'Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz'
Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? DÜNYAYI etkisi altına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi sosyal yardım çalışmalarına da hız verdi. Ekipler bir yandan sosyal yardım çalışmalarını yürütüyor diğer yandan da denetim, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aksatmadan devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid ? 19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte korona mücadelesine sosyal yardım çalışmaları da eklendi. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Kağıthane Belediyesi ekipleri, günde iki öğün olacak şekilde evlerine sıcak yemek götürüyor. Kağıthane Belediyesi bünyesinde 6 arazöz, 1 buharlı dezenfektan, 1 püskürtmeli dezenfektan aracı ve 50 kişilik ekibiyle dezenfekte çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra zabıta ekipleri de marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Canla başla çalışan ekiplerine teşekkür eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren çalışma sistemlerini değiştirdiklerini ifade etti.
BAŞKAN ÖZTEKİN : 'VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmaları aktardı. Dört koldan vatandaşların yardımına koştuklarını belirten Başkan Öztekin, 'Bu süreçte ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasından sonra biz çalışma sistemimizi değiştirdik. Yeni sisteme göre tüm ekiplerimizin çalışma esaslarını planladık. Bu süreçte hijyen çalışmaları çok önemli. Kamu binalarından başlayarak insanlarımızın yoğun kullandığı yerler sık sık dezenfekte ediliyor. Bu süreçten sonrasında da kamu binalarından ziyade vatandaşların başvuruları üzerine kendi binalarını dezenfekte çalışmalarına başladık. Bunu da internetten kayıt alma sistemine göre yaptık. Hem evine gıda götürmek isteyen ailelerimizle birlikte Çölyak hastalarının da yanında olduk' diye konuştu.
'ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ'
Başkan Öztekin, dezenfekte çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ekiplerin durmadan çalıştıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Sokak ve caddelerin yıkanmasıyla ilgili talepleri yerine getirdik. Hijyen seti dağıtımıyla ilgili İstanbul'da ve Türkiye'de bunu yapan belki de ilk belediyelerden biriyiz. Talep eden tüm hanelerimize dezenfekte seti hediye ettik. Bu süreçte Kağıthane Belediyesi olarak vatandaşımızın her daim yanındayız. Aynı zamanda AŞ evinden de vatandaşlarımıza sıcak yemek götürüyoruz. Böylelikle herkese ulaşıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. İnşallah bu süreci hem ülkemiz hem de Kağıthane olarak da bitireceğimizi düşünüyorum' şeklinde konuştu. İSTANBUL Başkan Öztekin : ’Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz?

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Futbola dönen yıldızdan G.Saray itirafı: 50 milyon versen de gelmem Haberler
Futbola dönen yıldızdan G.Saray itirafı: 50 milyon versen de gelmem
İtalya’dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor Haberler
İtalya'dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor
Haberler››Güncel››İSTANBUL Başkan Öztekin : 'Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz? - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi - Haber 17:55: Babasının korona tedavisi gördüğü hastanede çalışmaya devam etti - Haber 17:50: TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? - Haber 17:50: AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirne'de elektrik faturaları 35 ila 54 günlüktür" - Haber 17:48: "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 15:09: Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı - Haberler 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber