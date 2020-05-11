Haber, Son Dakika, Haberler

İSTANBUL Başkan Yılmaz'dan kuaför esnafına özel hediye

Başkan Yılmaz'dan kuaför esnafına özel hediyeİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 11 Mayıs itibarı ile hizmete başlayan kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek siperlik, önlük ve bakım setinden oluşan hediyeler verdi.

11.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:35
Başkan Yılmaz'dan kuaför esnafına özel hediye
İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 11 Mayıs itibarı ile hizmete başlayan kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek siperlik, önlük ve bakım setinden oluşan hediyeler verdi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarı ile yeniden hizmete açıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilk iş günlerinde esnafları ziyaret ederek hediyeler verdi. Ziyaretler esnasında hijyen ve sosyal mesafe kuralını hatırlatan Başkan Yılmaz, belediye tarafından verilen dezenfekte hizmetinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Haftada bir dezenfekte yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, özel olarak hazırlanan ve içerisinde 2 adet önlük, 2 adet siperlik ve bakım seti bulunan hediye paketi verdi.
BAŞKAN YILMAZ, 'MORAL HEDİYESİ VERDİK'
Silivri'deki 256 kuaför ve güzellik salonu işletmesinde dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, bugün ekipler tarafından tek tek esnaf ziyareti yapılarak hediye paketlerinin ulaştırılacağını söyledi.
Başkan Yılmaz, salgın hastalıkla mücadele sürecinde birçok esnafın etkilendiğini belirterek şunları söyledi; 'Bu pandemi sürecinde küçük esnafımızın birçoğu kapalı kaldı. Bu süreçten en çok etkilenen esnaflarımız berber, kuaför ve güzellik salonlarımız oldu. Bugün itibarıyla açıldılar. Biz Silivri Belediyesi olarak geride bıraktığımız hafta sonu boyunca ilçemizde bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemlerini yaptık. Bugün de kendilerini ziyaret edip, hayırlı işler temennisinde bulunarak hal hatır sorduk. Yaptığımız ziyaretlerde esnaf kardeşlerimize yüz koruyucu siperlik, 2 adet önlük ve bakım setinden oluşan bir moral hediyesi takdim ettik. Silivri Belediyesi olarak pandemi bitene kadar önümüzdeki haftalarda bu işyerlerimizin dezenfekte işlemini rutin bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza bir kez daha sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı işler diliyorum.? İSTANBUL Başkan Yılmaz’dan kuaför esnafına özel hediye

Kaynak: DHA

Etiketler: Volkan Yılmaz, Silivri, Kuaför, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Haber
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Bahçeli’den Akşener’in ’memleket masası’ teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir Haber
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Haberler››Güncel››İSTANBUL Başkan Yılmaz'dan kuaför esnafına özel hediye - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: Bez maskeye standart geldi - Haber 20:55: Manisa'da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı - Haber 20:53: Evine kapanan kadın 4 gündür yemek yemiyordu, ikna edildi - Haber 20:50: İSTANBUL Sultanbeyli'de kuaför ve berber salonları bereket duasıyla açılıyor - Haber 20:50: Manisa'da iki sokak karantinaya alındı - Haber 20:33: Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:05: Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir - Haberler 19:32: Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin