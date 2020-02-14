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İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatıldı.

14.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:32İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı
İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatıldı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu'nun nüfuzunu kullanarak Zindaşti'nin serbest bırakılması için yargıya baskı yaptığı ve tahliye edilmesini sağladığı ileri sürülüyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe günü konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklama yapmak durumunda kalmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Burhan Kuzu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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