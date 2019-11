İstanbul-bau ınternational university batumi'nin yeni hizmet binası açıldı

BAU International University Batumi'nin yeni hizmet binası açıldıArzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/BATUM, ( Gürcistan ), (DHA) - BAU Global'in 4 yıl önce uluslararası eğitim ağına eklediği BAU International University Batumi'nin akademik yılı ve yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel 'Batum'da 4 yıl önce açtığımız üniversiteyi bugün daha büyük daha mükemmel bir yere taşıyoruz' dedi.Türkiye'ye komşu Gürcistan'ın Batum kentinde, 2015-2016 eğitim öğretim yılında tıp alanında aldığı ilk öğrencileri ile eğitime başlayan BAU International University Batumi için akademik yıl ve yeni hizmet binası açılış töreni düzenlendi. Törene, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zaal Mikeladze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Medina Hastanesi Genel Müdürü İris Borchochvili ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.YÜCEL: ENTERNASYONAL BİR ÜNİVERSİTE ARZU ETTİKTörende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Gürcistan'ın Türkiye için önemli, dost ve müttefik ülke olduğunu belirterek ülkede Türk üniversitesinin varlığının aradaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi. Yücel, "Enternasyonal bir üniversite oluşmasını arzu ettik. Dilimiz İngilizce. Karadeniz Bölgesi, Türkiye ve dünyadan öğrencilerin geldiği iyi bir üniversite olalım istiyoruz. Bu bölgenin ihtiyaçlarının başında sağlık geliyor. Hem sağlık politikaları hem de sağlıktaki gelişmeler bu bölge için çok önemli. İyi ve kaliteli eğitimle sonuç olarak mükemmel doktorların burada yetişmesi bizim için çok önemli. İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültemiz ile burası arasında iş birliğini de kurduk. Diğer alanlarda da dünyanın çeşitli noktalarındaki üniversitelerimizle buranın da ilişkilerini kuracağız? dedi.'BİN 500 ÖĞRENCİ HEDEFİMİZ VAR'Üniversitenin yeni bina ile daha büyük, daha güzel, daha modern laboratuvarlara kavuştuğunu söyleyen Yücel, 'Üniversitemizde şu anda sadece tıp fakültesi mevcut. Bunu ileriki yıllarda sağlık alanı başta olmak üzere mühendislik fakültesi takip edecek ve 3 yıl içerisinde 1500 öğrenci hedefi ile 100'ü aşkın istihdam burada yaratılacak. Medina Hastanesi ile ilişki ve iş birliğimiz daha da fazla gelişip biz burayı uluslararası anlamda güçlü bir sağlık üniversitesine dönüştürmek istiyoruz. BAU Global olarak dünya üzerinde Washington DC, Berlin, İngiltere, Kıbrıs ve İstanbul'da üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimizin birbirleri ile olan ilişkisi ve iletişimi gelişecek Batum'daki üniversitemize daha da güç katacaktır. Üniversite olarak 21 yıl önce İstanbul'da kurulan ve daha öncesinde 52 yıllık bir eğitim kurumuyuz. En büyük eğitim kurumlarından biriyiz, hatta hatta en büyüğüyüz' diye konuştu.PROF. DR. KARADENİZ: ULUSLARARASI GÜÇLÜ BİR AĞA SAHİBİZİstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, üniversitelerinin dünyadaki birçok üniversite ile olan bağları ile uluslararası çok güçlü bir ağa sahip olduğunu belirterek "Buradaki öğrencilerimize aynı zamanda İstanbul'daki üniversitemiz ve diğer üniversitelerimizin ağında da yer aldıklarını öncelikle belirtmek isterim. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesindeki Tıp Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz yeni açtığımız Diş Hekimliği Fakültemiz ve bu lisans programlarının yüksek lisans ve doktora programlarıyla hem sağlık anlamında öncü eğitimler vermeye hem de araştırma geliştirme çalışmalarıyla ülkemize ve dünyaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi uluslararası bu bağlarımızı Batum'da arttırmayı planlıyoruz" dedi.BAŞKONSOLOS: SAĞLIK VE EĞİTİMDE ORTAK GİRİŞİMLERİMİZ VARTörende konuşan Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak da Türkiye- Gürcistan dostluğu ve iş birliğinin bütün alanlara yayılmış durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Sağlık ve eğitim işbirliğinde de çok başarılı ortak girişimlerimiz var. Bugün burada hem Türkiye'de hem de uluslararası olarak kendini ispat etmiş çok başarılı eğitim kurumları ve üniversiteler açmış olan Bahçeşehir Üniversitesi ile yine buranın önemli bir hastanesi ulan Medina'nın güzel bir işbirliği ile ortaya çıkan bir eğitim kurumunun açılışındayız. Eğitime yatırım geleceğe yatırım ama sağlık eğitimine yatırım daha da önemli, hepimizin sağlıkta geleceğine yatırım. Türkiye sağlık alanında her geçen gün yatırımlarını artırıyor, sağlık amaçlı seyahatlerde önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Elbette bunun ön koşulu nitelikli bir eğitim kadrosu, nitelikli bir sağlık ve doktor kadrosudur. Burada ileri teknoloji ile hizmet verecek olan eğitim kurumumuz hepimiz için bölgemiz için çok önemli. Türkiye için Gürcistan için çok önemli, bunun tabii ki ekonomimize de önemli etkileri olacak. Yakın vadede buraya ilk etkisi uluslararası öğrenci sayısındaki artıştır, uzun vadede ise bu uzman kişilere sağlığımızın emanet edilmesi hepimizin faydasına olacaktır"Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zaal Mikeladze de iki dost ülkenin her alanda işbirliği içerisinde olduğunu belirterek eğitimde önemli atılımlar yapan BAU Global'in ülkelerinde olmalarından mutluluk duyduklarını söyledi.20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİKonuşmaların ardından davetliler yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek kampusu gezdi. Gürcistan'ın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Türkiye merkezli BAU International University Batumi de 20 farklı ülkeden gelen öğrencilere alanında uzman kadro tarafından tıp eğitimleri veriliyor.FOTOĞRAFLI