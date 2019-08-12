İSTANBUL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ

Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu. Ortaköy ve Aşiyan Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girdi. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakanlar daha sonra sahilde güneşlendi. Boğaz'a köpeği ile atlayan bir vatandaş çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da mangal yaktı. Bayram tatilinde İran'dan geldiğini söyleyen bir turist, kenti çok sevdiğini ve bayramı da İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

Kaynak: DHA