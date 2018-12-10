İstanbul Bayrampaşa-Sakaryaspor Maçı Öncesi Olaylar Çıktı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Haber: İstanbul DHABayrampaşa-Sakaryaspor arasında dün oynan maç öncesi olaylar çıktı. Polis, stada toplu halde girmek isteyen Sakaryaspor taraftarlarına müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.TFF 2. Lig Beyaz grupta dün oynanan ve konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Bayrampaşa-Sakaryaspor maçı öncesi olaylar çıktı. Polis stada toplu halde girmek isteyen Sakaryaspor taraftarlarına izin vermedi. Polis küçük çaplı bir müdahaleyle grubu giriş kapısından uzaklaştırdı. Bu sırada içeri girmeye hazırlanan itfaiye aracını gören polis kalabalığı stat dışına kadar uzaklaştırdı. İtfaiye aracına binerek stada girmeye çalışan bir taraftarı durduran polis, sert müdahalede bulundu. Bu sırada Sakaryaspor taraftarları ellerindekileri maddeleri polise attı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.