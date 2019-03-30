30 Mart 2019, 22:34
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İstanbul Bbsk - Adatıp Sakarya Bşb: 117-72

İstanbul Bbsk - Adatıp Sakarya Bşb: 117-72

SALON: CebeciHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali ŞakacıİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Heslip 25, Semih Erden 23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin 5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4ADATIP SAKARYA...



SALON: Cebeci

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Heslip 25, Semih Erden 23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin 5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 17, Burak Eşlik 18, Tevfik Akdamar 5, Uğur Dokuyan 4, Edogi 26, Hüseyin Çevirgen, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç, Melih Kurtuluş

1'İNCİ PERİYOT: 34-10

İLK YARI: 64-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 117-72 yendi. Semih Erden, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu, Sakarya, Spor
Kaynak: DHA



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