Bebeğine işkence eden cani anne için 20 yıl isteniyor

Avcılar'da, 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte eden Ezgi Korucu hakkında "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 28 yaşındaki Ezgi Korucu'nun kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ifadesinde söylediği de iddianameye yansıdı. 15 ay süren işkencenin detayları ise iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 2 Kasım 2017'de dünyaya gelen Eylül Mira solunum rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakım ünitesinde bir süre kaldı, ardından da taburcu edildi. Anne Ezgi Korucu öz kızına bir türlü ısınamadı ve ölmesi amacıyla şırınga iğnesini alarak ağzının iç kısımlarına batırıp ağzından kan gelmesini sağladı. Bu nedenle tekrar Eylül Mira bebek hastanenin yoğun bakımda 15 gün yattı ve taburcu oldu. Eylül Mira'nın 3 gün sonra idrarından kan gelmesi sebebiyle bu kez Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürüldü. Eylül Mira idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 gün hastanede kaldı. Anne Ezgi Korucu taburcu olduktan 3 gün sonra kızının burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak bu bölgelerden kan gelmesini sağladı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşmasına sebep oldu. Bebek bu kez de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, burada 45 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak 3-4 gün sonra yine Ezgi Korucu şırınga iğnesi ile bebeğin burnun iç kısmına bir çok kez iğne batırarak yeniden burnundan kan gelmesini sağladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 kaldıktan sonra teşhis konulamayan Eylül Mira bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 15 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ezgi Korucu yine bebeğinin burnunun iç kısmına defalarca şırınga iğnesini batırarak kan gelmesini sağladı. Bebek 4-5 kez daha Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü ancak teşhis konulamayarak taburcu edildi.

BEBEĞE JİLETLE KESİKLER YAPTI

Ezgi Korucu bu kez kızının kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacaklarına, kollarına ve göğüs kısmına jiletle kesikler yaptı. Kanamalardan dolayı kız bebek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebekteki bulgular sebebiyle hastane görevlileri durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne işkence ve eziyet sebebiyle ihbarda bulundu. Ezgi Korucu polis ifadesinde çocuğunda teşhis edilemeyen bir hastalık olduğunu, bu konuda bir çok müracaatlarının bulunduğunu söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen bebeği tekrar teslim alarak ikametine götürdükten 10 gün sonra Korucu yine bebeğinin burnuna şırınga iğnesi batırarak burnundan kan gelmesini sağladı. Tekrar Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gittiklerinde bu kez hastane görevlileri 28 Ağustos 2018 tarihinde polise ihbarda bulundu. İfadesi alınan Ezgi Korucu çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle bu durumunun bulunduğunu,"Glasma" adında bir hastalıktan kaynaklanabileceğini, bunun da Türkiye'de tedavisinin olmadığını savundu. Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen bebeği alan Ezgi Korucu evine götürdü. 4 ay sonra Ezgi Korucu kızının koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte etti. Kolunda ve yanağında şişme ve morarma oluşan Eylül Mira Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi sürerken Ezgi Korucu bu kez de hastanenin tuvaletinden aldığı sıvı el sabununu şırınga iğnesiyle kızının kol ve bacaklarına enjekte etti. Ezgi Korucu, taburcu olduktan bir gün sonra kızının kulak arkasına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu enjekte etti. Yüksek ateş ve kulak arkasının şişmesiyle Eylül Mira bebek tekrar hastaneye götürüldü.

DOKTOR DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ezgi Korucu bu kez de kızının koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte etti ve bu durumu 15 gün boyunca tekrarladı. Hastanede görevli Dr. Hasan Önal durumdan şüphelenerek baba Eray Korucu'dan anneyi hastaneden uzaklaştırmasını istedi. Bebeğin yanında halası Senem Korucu kaldı. Bir ay sonra Eylül Mira bebek taburcu edildi. Eylül Mira bebeğin babası Eray Korucu eşi Ezgi Korucu ile konuştu. Durumun ortaya çıkacağını anlayan Ezgi Korucu Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne giderek olayları anlattı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ezgi Korucu 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığını anlattı. Baba Eray Korucu da ifadesinde taksi şoförü olduğu için evde devamlı kalmadığı için olayları fark edemediğini belirterek, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA