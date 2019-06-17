17.06.2019 11:31
Haberler»Güncel » Haber

İSTANBUL - BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

İSTANBUL - BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Sultangazi'de alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çocuk ve bebek ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya gelen M.A., reyonları gezerken içinde bin TL olan çantasını bebek arabasına asılı bıraktı. Bu sırada mağazaya giren 2 kadın, bebek arabasında asılı çantayı farketti. İki şüpheli, M.A'nın reyonda ürünleri incelemesini fırsat bilerek, bebek arabasında asılı olan çantayı hızlı bir şekilde alarak mağazadan çıktı. Çantasının çalındığını fark eden M.A. durumu mağaza görevlilerine bildirerek polise başvurdu.
Polis, hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Sultangazi, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:56 Yeni oyun parkları için çalışma
12:56 Berge: "Yeni yıldızın adı 'Urartu' olmalı"
12:56 DHA YURT BÜLTENİ-8
12:56 Karaaslan'dan kediyi hayata döndüren işçiye ziyaret
12:55 Genç gönüllü timi işbaşında
12:55 Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları
12:55 İSTANBUL- İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA