29 Mart 2019, 13:11
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Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı

Altı gündür kayıp olan ve cansız bedeni Belgrad Ormanı'nda bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın babası konuştu. Acılı baba, "Oğlumun hayatı kitap okumaktı ve okuldu." dedi.

6 gündür kayıp olan ve cenazesi Belgrad Ormanı'nda bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı baba Sedat Duman, "Oğlumun hayatı kitap okumak ve okuldu." dedi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Arda Duman'ın cenazesi babasına teslim edildi.

NE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi.6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Belgrad Ormanları'nda 6 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU

Cenazeyi teslim almadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Arda Duman'ın babası Sedat Duman, 'Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum çok başarılıydı ve hayatı okuldu. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birinciydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Adli Tıp Kurumu'nun kapısındayım, oğlumu almak istiyorum şu an. Nasıl öldüğü araştıracak durumda değilim ama onun da zamanı gelecek. Söyleyecek bir şeyim yok." dedi. Baba Duman daha sonra Arama Kurtarma çalışmalarında yanında olan herkese teşekkür etti.

DEFNEDİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Arda Duman'ın cenazesi babasına teslim edildi. Duman'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sedat Duman, Arda Duman, Adli Tıp Kurumu, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (17)
X: Çok okumak çok düşünmek çok kafa yormak iyi değildir.....Allah rahmet eylesin.
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  • BİRİ : Senin gıbı mal olsun herkes dusunmesın bılmesın hayat sızın gıbı gudulmesı gereken koyunlara guzel
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BURDUR: Allah sabır versin düşmanıma yaşatmasın.
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ANA İŞE BAK : Nasıl öldüğünü araştıracak durumda değilim ne demek baba ya sen mi öldürdün ilk işin bu adli tıptan çıkmış cenaze onlara da mı sormadın neden ölmüş tıp ilerledi insanın neden öldüğü hemen çıkar ortaya Belgrad ormanında ne işi vardı deki tekti kayboldu hava kar kış değil açlıktanmı öldü bağırsa evlerden ses duyulur belliki başına bir hal gelmiş çocuğun ya intihar ya cinayet giden gitti zaten ve vay gidene demişler sen bu işin sonunu bırakma birader Allah sabırlar versin Allahın dediği olur
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ANA İŞE BAK : Nasıl öldüğünü araştıracak durumda değilim ne demek baba ya sen mi öldürdün ilk işin bu adli tıptan çıkmış cenaze onlara da mı sormadın neden ölmüş tıp ilerledi insanın neden öldüğü hemen çıkar ortaya Belgrad ormanında ne işi vardı deki tekti kayboldu hava kar kış değil açlıktanmı öldü bağırsa evlerden ses duyulur belliki başına bir hal gelmiş çocuğun ya intihar ya cinayet giden gitti zaten ve vay gidene demişler sen bu işin sonunu bırakma birader Allah sabırlar versin Allahın dediği olur
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