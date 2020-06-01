İSTANBUL Beltaş kafeleri misafirlerini ağırlamaya başladı

Beltaş kafeleri misafirlerini ağırlamaya başladıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi bünyesinde hizmet veren BELTAŞ'a ait kafelerin yeni normalleşme süreciyle birlikte gerekli önlemleri alarak misafirlerini ağırlamaya başladığı duyuruldu.

01.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:33
Beltaş kafeleri misafirlerini ağırlamaya başladı
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi bünyesinde hizmet veren BELTAŞ'a ait kafelerin yeni normalleşme süreciyle birlikte gerekli önlemleri alarak misafirlerini ağırlamaya başladığı duyuruldu.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kafelerde yapılan değişiklikleri ve alınan tedbirleri yerinde inceledi.
COVID-19'la mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Bu süreç kapsamında kafeler, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı genelge ve Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehber çerçevesinde hizmet sunabilecek. Beşiktaş Belediyesi, özellikle maske kullanmanın, sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının önem kazandığı bu dönemde, BELTAŞ'ın işlettiği kafelerin, yayımlanan genelge ve rehber çerçevesinde bütün kuralları en ince detaylarına kadar uygulayarak misafirlerini ağırlamaya başladığını duyurdu. Kafelere ayrıca maskesiz kimsenin alınmadığı da bildirildi.
İSTEYENLERE TEK KULLANIMLIK BARDAK, ÇATAL, TABAK HİZMETİ VERİLECEK
Maske temin edilen kişiler, önce ateşleri ölçülüp el dezenfektesi yapıldıktan sonra en az 1,5 metrelik mesafelerle işaretlendirilip yerleştirilmiş masalarda ağırlanıyor. Çalışan personelin maske, siperlik ve eldivenli olduğu kafelerde talep edildiği takdirde, tek kullanımlık bardak, çatal, tabak, tuz vs. kullanılmakta. Maksimum hijyen kurallarıyla hizmet verdiği belirtilen kafelerde her kullanımdan sonra masaların ve POS cihazlarının anında dezenfekte edildiği ifade edildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney'den bilgi aldı. Mevcut genelgeler dahilinde, BELTAŞ'a ait kafelerde yeni düzenlemeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akpolat, 'Pandemi süreci etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı. İnsanlarımızın açık havada sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek zaman geçirmesi gerekiyor. Hayatın yeni normale döndüğü bu dönemde Beşiktaş Belediyemize ait kafeler de misafirlerini ağırlamaya hazır. Kafelerimizde yeni düzenlemeler yaptık. Kafemize gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Mesafe şeritleri çekildi, bilgilendirme afişlerimiz camlara asıldı. Duruma uygun olarak menülerimiz de yenilenerek asılmış durumda. Her masada birer dezenfektanımız bulunmakta.
Masalar arasında 1,5 metreden fazla mesafe bulunmakta.Tuvalet ve lavabolar yarım saat aralıklarla dezenfekte edilmekte. Vatandaşlarımız yakınlarıyla birlikte, Beşiktaş Belediyesi'ne ait kafelerde huzurlu ve güvenli bir şekilde gelip vakit geçirebilirler. Mevcut durumun stresini hep birlikte azaltacağız. Beşiktaşlılar olarak COVID-19 sürecinde hep beraber mücadele ettik. Şimdi de hep beraber iyileşeceğiz. Biz bu noktada üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz? dedi. İSTANBUL Beltaş kafeleri misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber

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