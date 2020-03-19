İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.
19.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:29
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.
Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.
Beşiktaş İskelesine yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.
Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.
Beşiktaş İskelesine yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
Etiketler : Beşiktaş Meydanı, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, Güncel
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