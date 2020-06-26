İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandıİSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

26.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:47
Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı
İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler tarafından okullardaki sınıflar ve ortak kullanım alanları öğrenciler için hazır hale getirildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Beşiktaş Belediyesi çevre okulların tümünü dezenfekte etti. Görevli ekipler tarafından öğrencilerin hijyenik bir ortamda sınava girmeler için sınıflar, masalar, kapı kolları tuvaletler steril hale getirildi.
'BÜTÜN OKULLAR YKS'YE HAZIR'
Beşiktaş'ta bütün okullar YKS'ye hazır diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Tüm okular temizlendi ve dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz salgın stresi yaşamadan bu sınavı da başarı ile atlatacak. Sınav heyecanı ile sınav öncesi ve sonrası da sosyal mesafe kurallarını unutmayın. Umudumuz alın terinizde saklı.' şeklinde konuştu. İSTANBUL Beşiktaş’ta YKS hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Haberler››Güncel››İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:09: Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi - Haber 13:08: Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar - Haber 13:07: Esenyurt Belediye Başkanı, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı - Haber 13:07: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 13:07: FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı - Haber 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 11:26: Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler