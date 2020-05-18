İSTANBUL Beşiktaş'ta yüzleri güldüren karşılama

Beşiktaş'ta yüzleri güldüren karşılamaİSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle belli saatlerde sokağa çıkma izni getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aradan sonra tekrar sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

18.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:25
Beşiktaş'ta yüzleri güldüren karşılama
İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle belli saatlerde sokağa çıkma izni getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aradan sonra tekrar sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de parklara gelen ilçe sakinlerine gül fideleriyle karşılayarak maske dağıttı. İlçe sakinleri, parkların açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti.
Türkiye'nin 81 ilinde dün 65 yaş ve üzeri yaştaki vatandaşlara saat 12: 00 ile 18: 00 arası salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma izni verildi. Beşiktaş'ta sokağa çıkan ilçe sakinleri temiz hava almak ve serinlemek için parklara akın etti. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de günler öncesinden parklarda temizlik ve bakım çalışmalarını yaparak ileri yaştaki komşularının hizmetini açtı. Parka gelen ilçe sakinlerini Beşiktaş Belediyesi ekipleri gül fideleriyle karşıladı. Sosyal mesafe konusunda uyarı yapan ekipler ileri yaştaki ilçe sakinlerine maske dağıttı. Verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri belediye ekiplerine ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
'Salgın en çok ileri yaştaki insanlarımızı zorladı. Bugün parklarımızı 65 yaş ve üzerindeki Beşiktaşlı komşularımıza açtık ve onları canlı güllerle karşıladık. Sosyal mesafelerini koruyarak güzel havanın tadını çıkaran büyüklerimizin yüzü güldü. Onlar mutluysa Beşiktaş da mutlu!? İSTANBUL Beşiktaş’ta yüzleri güldüren karşılama

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber

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