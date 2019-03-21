21 Mart 2019, 11:40
»»

İstanbul Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası

İstanbul BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI (kazanın hemen ardından çekilen görüntülerle)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İstanbul BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI (kazanın hemen ardından çekilen görüntülerle)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA