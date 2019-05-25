İSTANBUL - BEYKOZ'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Beykoz'da yağmur nedeniyle su biriken yolda araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Beykoz Atatürk Caddesi'ni su altında kaldı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçların kurtarılması için itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:
Beykoz
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-Mansur kalan araçlar
-Yoldaki su birikintisi
-Çekilen araçlar
-Sürücü ile röp
-Detaylar
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Kaynak: DHA