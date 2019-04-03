İstanbul - Beykoz'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

Kaynak: DHA

BEYKOZ Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.Sayım, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor. Sayım nedeni ile partililerden çok sayıda milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu'na gelerek sayımda hazır bulundukları öğrenildiOkulun giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis, sadece öğrenci, öğretmen ve görevli personelin okula giriş ve çıkışlarına izin veriyor. Sabah saatlerinde başlayan sayım sürüyor.Görüntü Dökümü:----------ilçe seçim kurulu önünden görüntüler - İstanbul