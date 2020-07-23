İSTANBUL-BEYKOZ’DA TIR VE KAMYONLAR ÜZERİNDE KURBANLIK DENETİMİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, İstanbul'a giren ve Avrupa yakasına geçmek isteyen TIR ve kamyonlar üzerinde kurbanlık hayvan denetimi yaptı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada oluşturdukları kontrol noktalarında İstanbul'a giren kurbanlık hayvanların kurallara uygun olup olmadığını denetledi. Denetim noktalarının birisi de Beykoz Kavacık'ta kuruldu. TEM Otoyolu'nda kontrol noktası kuran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen TIR ve kamyonlar üzerine kurbanlık hayvan denetimi yaptı. Trafik polisleri ve İl Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri durdurdukları TIR ve kamyonlarda kurbanlık hayvan olup olmadığını kontrol etti.