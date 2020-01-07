Haberler » Güncel » İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ - Haber

İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:59 İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi. 

Fatih Mahallesi, Arpacı Sokak'ta yağış nedeniyle toprak kaydı. Toprağın kaydığı alanda bulunan ağaç ise devrildi. İhbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Toprağın kaydığı bölgeden ve devrilen ağaçtan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



Fatih Mahallesi, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55   Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi - Haber
17:54   Sabiha Gökçen'de yolcular uçuşların açılmasını bekliyor - Haber
17:54   Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Haber
17:49   İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme - Haber
17:48   Başkan Böcek: "Yaralar sarılacak" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:56:23