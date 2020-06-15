İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU

BEYLİKDÜZÜ'nde ciple minibüsün çarpıştığı kazada minibüste yangın çıkarken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

15.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:43
BEYLİKDÜZÜ'nde ciple minibüsün çarpıştığı kazada minibüste yangın çıkarken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Beylikdüzü D-100 Karayolu Topkapı istikametinde, saat 12.00 sıralarında Sefa Öztürk'ün yönetimindeki minibüsle, Engin Karakuş yönetimindeki cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, trafikte yoğunluk oluştu. Minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif yaralanan Sefa Öztürk'e sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ’NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan’dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor Haber
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Haber
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Haberler››Güncel››İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Almanya'da seyahat uyarılarının turizmcilere maliyeti 10.8 milyar euro - Haber 13:51: Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü (2) - Haber 13:51: Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı - Haber 13:51: Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haber 13:51: İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü - Haber 12:50: Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti - Haber 12:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf - Haberler 12:06: Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi - Haberler 11:31: Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı - Haber 09:27: Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor - Haber