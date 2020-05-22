İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 ssat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu.

22.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:29
BEYLİKDÜZÜ'nde 4 ssat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençlerden, bazılarının maske de takmadıkları görüldü.
Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki gençlere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı. Beylikdüzü'nde 15-20 yaş arasındaki gençler de uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi gençlerin zaman geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu. Yaşam Vadisi'ne akın eden gençler arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Gençlerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
"BAZI ŞEYLERİ DEĞERİNİ HİÇ BİLMİYORMUŞUZ"
Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde arkadaş grubuyla çimlerde oturan 20 yaşındaki Erkut Sergin karantina süreci ve sokağa çıkma izinler hakkında konuştu. "Bazı şeylerin değerini bilmiyormuşuz" diyen Sergin, "Karantina süreci evde geçiyor 2 aydır evdeyim. Bugün ikinci kez çıkmış oluyorum. Bakanımız sağ olsun izin verdi bize. Evde oturmaktan bir nevi psikolojimiz bozuluyordu artık. Hava almaya ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, gitar çalıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu şekilde karantina sürecini milletimizle beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri değerini hiç bilmiyormuşuz. İnsan dışarı çıkınca yaşadığını hatırlıyor." dedi. İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NDE SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, Karantina, Güncel, Haber

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