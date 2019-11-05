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İstanbul-beyoğlu'nda amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

BEYOĞLU'nda ABD'li turist kadının çantasını çalıp, kaçan şüpheli yakalandı.

05.11.2019 13:05
BEYOĞLU'nda ABD'li turist kadının çantasını çalıp, kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde 12 Ekim'de meydana geldi. Amerikan vatandaşı Angela F.'nin 2 pasaport ve cep telefonu bulunan çantası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ö.K.'yı 20 Ekim'de Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kalyoncu Kulluk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.K.'nın yapılan sorgulamasında 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 7 kaydının olduğunu belirledi. 21 Ekim'de emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çantayı alan şüpheli hızla uzaklaşıyor.
İstanbul-beyoğlu'nda amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Beyoğlu, turist, Güncel

Kaynak: DHA


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