İstanbul-beyoğlu'nda çökme riski olan binada inceleme

BEYOĞLU'nda bir bina çökme ihtimaline karşı kapatıldı. Binanın bulunduğu Ayhan Işık sokak yaya girişine kapatılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yaptığı açıklamada Yıldız, şunları söyledi:"Bugün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'nin ara sokağı diyebileceğimiz Ayhan Işık sokakta bir binanın ileriye doğru gelmesi şeklinde esnafımızdan belediyeye ihbar yapıldı. Bunun üzerine mühendis ve mimar arkadaşlarımız hemen buraya geldiler. Bina ile ilgili ön değerlendirmeden sonra içeride üç işletme bulunmaktaydı. Üç işletmeyle ilgili tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Şu an binanın nereden ileriye doğru geldiğine dair teknik inceleme yapılıyor. Bina eski, ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerden biri. Eski bir eser, eski bir mimari yapı. Bununla ilgili bir mukavemet çalışması yapılacak, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin. Bina muhafaza edilebildiği şekliyle muhafaza edilebilsin. Bu çalışma tamamlanana kadar da bölgedeki beş, altı esnafımızın tahliyesini istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Çalışma yapıldıktan sonra onların dükkanlarını açmalarına müsaade edilecek" dedi.İNCELEMELERDEN SONRA YOL YAYA TRAFİĞİNE AÇILACAKBaşkan Yıldız, "Şu an malzemeler geldi. Gerekli geçişlerin sağlanması, esnafımızın tekrar dükkanını açabilmesi için bir tahkimat yapılacak. Tahkimat en kısa sürede tamamlandıktan sonra esnaf kendi dükkanını açabilecek. Yol da yaya trafiğine açılmış olacak." diye konuştu.