İstanbul- Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı

Parçalanan araçtaki 4 kişi ufak sıyrıklarla kazayı atlattı
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA
)- BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.
Kaza Tarlabaşı
Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim
istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi.
Tarlabaşı, DHA, Güncel
Kaynak: DHA