Yol Verme Tartışmasında Zabıta Amiri Bıçaklandı

Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZABITA AMİRİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarındameydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, zabıta amirinin bıçaklandıktan sonra sırtını tutarak yere düşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.