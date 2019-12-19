Haberler » Güncel » İstanbul-beyoğlu'nda yangın paniği - Haber

İstanbul-beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

19.12.2019 07:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:09
'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 4 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangı, kısa sürede diğer binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini sokağa attı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.
EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından binayı boşaltan aileler evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.
YAŞANAN PATLAMA HERKESİ KORKUTTU
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle binada meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çatıda olduğu bir anda yaşanan patlamada şans eseri yaralanan olmadı.
KISA SÜREDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.
İstanbul-beyoğlu'nda yangın paniği

Mahmutağa Sokak, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:08 Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haber
08:07 Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi - Haber
08:07 Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede - Haber
07:56 Kuala Lumpur Zirvesi - Malezya Kralı Sultan Abdullah - KUALA - Haber
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda konuştu: (2) - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
19.12.2019 08:16:04